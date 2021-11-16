نمو صافي أرباح شركة IDH بنسبة 206% خلال 9 أشهر

إسلام سالم _ أعلنت اليوم شركة IDH “المدرجة في بورصة لندن والبورصة المصرية تحت كود: IDHC”، المتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، عن المؤشرات المالية والتشغيلية والقوائم المالية لفترة أول 9 أشهر المنتهية في الماضي، حيث بلغت الإيرادات 3.767 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 126% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما بلغت معدلات الربحية أعلى مستوياتها، حيث تضاعف صافي الربح بواقع ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجل 1.148 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.

وعن المؤشرات المالية من بداية العام وحتى سبتمبر الماضي، فبلغ مجمل الربح أكثر من 2 مليون جنيه بزيادة 161% عن العام الماضي، وأرباح التشغيل أكثر من 1.8 مليون جنيه بزيادة 217%،

وبلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.99 مليون جنيه بزيادة 180%، وصافي الأرباح أكثر من 1.4 مليون جنيه بزيادة 375%، والأرصدة النقدية 1.8 مليون جنيه بزيادة 288% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعكس النمو القوي لمؤشرات الأداء خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من نمو شبكة فروعها إلى 507 فرعًا، ونجاحها في خدمة 7.5 مليون حالة عبر خدمة الزيارات المنزلية خلال نفس الفترة، بزيادة سنوية قدرها 56%، فضلاً عن إجراء 25.0 مليون اختبار تشخيصي بمعدل نمو سنوي 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما يعكس نمو الإيرادات المجمعة استمرار المساهمة القوية لخدمة الزيارات المنزلية التي تقدمها الشركة في مصر والأردن، والتي ارتفعت إيراداتها بنسبة سنوية بلغت 146% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، حيث مثلت إيرادات هذه الخدمة 20% من إجمالي إيرادات نفس الفترة و19% من إجمالي الإيرادات خلال أول تسعة أشهر من عام 2020.

وعلى صعيد الأسواق التي تعمل بها الشركة، سجلت إيرادات الشركة بأسواق مصر والأردن ونيجريا نموًا سنويًا بنسب 122% و172% و62% على التوالي خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، وتضمنت أبرز تطورات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، استمرار النمو القوي لمراكز البرج سكان للأشعة بالتزامن مع إطلاق فرعه الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الزيارات المنزلية التي أجرتها شركة وياك التابعة والمتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المساهمة القوية في الإيرادات التي سجلها مختبر بيولاب الطبي في الأردن.

وفي نيجريا واصلت إيرادات الشركة وتيرة نموها بفضل الجهود التي يبذلها فريق الإدارة الجديد لتسْيِير العمليات التشغيلية بكفاءة عالية، أما في السودان فقد تأثر أنشطة الشركة بانخفاض قيمة الجنيه السوداني خلال العام السابق، غير أن الإيرادات مثلت نمو سنوي بنسبة 169% عن احتسابها بالجنيه السوداني.

وأعربت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة IDH عن اعتزازها بالأداء المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، والذي يبشر بتحقيق نتائج قياسية مرة أخرى بنهاية العام، حيث شهدت فترة الربع الثالث تسجيل أعلى إيرادات وصافي أرباح في تاريخ الشركة مقارنة بأي ربع آخر، لتواصل الشركة بذلك البناء على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت الشربيني، في بيان صحفي، أن الشركة نجحت خلال الربع الثالث من عام 2021 في تنمية الإيرادات وصافي الأرباح بنسب 27% و47% مقارنةً بالربع السابق، وهو أداء قوي في ضوء نمو الطلب على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة، علمًا بأن معدلات الطلب على باقة الاختبارات التشخيصية التي تقدمها الشركة قد عادت إلى مستوياتها المعهودة قبل انتشار جائحة كورونا، وذلك عند المقارنة على أساس سنوي وربع سنوي، فضلاً عن ارتفاعها بنسبة 3% خلال أول تسعة أشهر من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بعد احتساب تأثير حملة “100 مليون صحة” ضمن نتائج الشركة.

وأكدت أن الشركة أظهرت خلال هذا العام مرونة فائقة في التأقلم مع تغيرات السوق ومواصلة تلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها، حيث نجحت الشركة خلال الربع الثالث في تنمية الخدمات المقدمة من الاختبارات التشخيصية التقليدية والاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا، مستفيدةً من شبكة فروعها الكبيرة، وارتفاع عدد الزيارات المنزلية، فضلاً عن التوسع بالقدرات الرقمية من أجل إتاحة خدماتها بسهولة وتيسير طرق الدفع الإلكتروني.

ولفتت الشربيني إلى استمرار الشركة في خدمة حالات الإصابة بفيروس كورونا، من خلال باقة خدمات تلبي احتياجات المرضى، وستبقى على أتم استعداد للتعامل مع حالات الذروة لتفشي الوباء، لافته إلى أن نجاح الشركة في تسجيل مؤشرات ربحية قوية خلال فترة التقرير، مدعومة بالارتفاع الملحوظ للإيرادات ونجاح الإدارة في ترشيد التكاليف الثابتة، حيث شهد مجمل الربح نموًا سنويًا بمعدل 161% ليبلغ 2,167 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 58% مقابل 50% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونوهت أن الشركة تمكنت من إضافة 12 فرعًا جديدًا إلى شبكة فروعها خلال نفس الفترة، ضمن خطة تستهدف إطلاق ما بين 30 و35 فرعًا جديدًا خلال عام 2021، علمًا بأن الشركة تقوم حاليًا بإدارة وتشغيل أكبر شبكة فروع على مستوى قطاع الرعاية الصحية الخاص.