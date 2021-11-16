إم.إم جروب تشتري أرض بالعاصمة الإدارية لإقامة معرض للسيارات مقابل 132 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية في جلسته المنعقدة أمس على شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة معرض ومركز خدمة وصيانة للسيارات.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الأرض تبلغ مساحتها التقديرية 7.897 ألف متر مربع بإجمالي مبلغ 132 مليون جنيه.

وأعلنت أنه تم الدفعة المقدمة وقدرها 20% من إجمالي القيمة والباقي سيتم سداد على 4 أقساط سنوية تبدأ في أغسطس 2022 وتنتهي في أغسطس 2025.

وحققت الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 7.1 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020، مسجله نمو بنسبة 8.1%.

وبلغ صافي أرباح الشركة المجمعة 328 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري بارتفاع نحو 10.7% مقابل 297 ملوين جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.