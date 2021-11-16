مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تبلغ ذروة قياسية بدعم اجتماع شي وبايدن

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– سجلت عدة مؤشرات أوروبية ارتفاعات قياسية اليوم الثلاثاء، مدعومة بعلامات على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية وتصريحات مائلة للتيسير من رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي.

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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، مما يضاف إلى سلسلة المكاسب القياسية الأخيرة، إذ شهد اجتماع هام بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ إشارة كلا الجانبين إلى تهدئة العلاقات المشحونة.

كما سجلت مؤشرات أسهم قيادية ذرى، منها داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي، وكذلك أسهم منطقة اليورو.

وارتفعت أسهم شركات التعدين، التي لها انكشاف كبير على الصين، 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة، فيما تدعمت أسهم شركات الاتصالات بصعود سهم فودافون 4.6 بالمئة بعد إعلان النتائج الفصلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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