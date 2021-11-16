أوبك: فائض إمدادات النفط الفعلية ستبدأ في ديسمبر المقبل

العربية نت _ قالت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، إن الفائض في إمدادات النفط سيبدأ بالفعل في ديسمبر المقبل.

وأكدت أوبك اهتمامها بضمان تعافي الاقتصاد العالمي.

لدى أوبك+ خطط لزيادة إنتاجها مجتمعة 400 ألف برميل يوميا كل شهر في ظل تعاف اقتصادي عالمي. ويجتمع وزراء أوبك+ بشكل شهري للنظر في مزيد من الخطوات.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.