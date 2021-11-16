بالم هيلز للتعمير تحقق 76% نموا بالمبيعات وأرباحا بقيمة 635 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة بالم هيلز للتعمير مبيعات جديدة ( سكني وتجاري) بإجمالي 12.9 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 7.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو سنوي بلغ 76%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها قامت ببيع 2.462 ألف وحدة خلال الفترة مقابل 1.040 ألف وحدة في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة سنوية 137% في عدد الوحدات المباعة.

ووصلت المبيعات التجارية خلال الفترة إلى 1.3 مليار جنيه بمعدل زيادة سنوية يعادل 39% مدعومة بالإقبال القوي على الطروحات التجارية بالأخص في مشروع بالم هيلز العلمين منذ أن تم طرحه.

وارتفعت صافي إيرادات النشاط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 5.9 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة للزيادة السنوية في مبيعات الوحدات السكنية والموسمية بالإضافة إلى الوحدات التجارية بالعديد من المشروعات غلى جانب النمو السنوي في عدد الوح\ات التي تم تسليمها للعملاء مدعومة بمساهمة من الوحدات الجاهزة للتسليم الفوي والتي يتم تحويلها إلى إيرادات عند البيع.

وقامت الشركة بتسليم 916 وحدة للعملاء خلال الفترة المنتهية في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 502 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام السابق محققة معدل نمو 82% على أساس سنوي.

وبلغ مجمل الربح 2.1 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 1.3 مليار جنيه محققا زيادة تعادل 58% على أساس سنوي وذلك بهامش مجمل الربح يعادل 35%.

ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 773 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 مقابل 564 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي.

وفيما يخص صافي أرباح الفترة بعد خصم الضرائب والحقوق غير المسيطرة، فقد بلغت 635 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 515 مليون جنيه في فترة المقارنة محققة زيادة 24% على أساس سنوي.

وانخفض صافي قيمة القروض بعد خصم النقدية والاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 442 مليون جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ رصيد أوراق القبض 23.8 مليار جنيه بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2021 والتي تغطى صافي قيمة القروض.

وقامت الشركة بإنفاق 1.9 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بمبلغ 984 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 92% على أساس سنوي بهدف تسريع وتيره الأعمال وتسليم الوحدات للعملاء قبل موعدها التعاقدي.

وذكرت بالم هيلز أنها بدأت عمليات تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من مدينة باديا بغرب القاهرة في مطلع شهر أكتوبر 2021 وذلك قبل موعد التسليم التعاقدي بعام تقريبا.