وزير البترول: نتوقع بدء تصدير الغاز إلى لبنان بحلول 2022

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– قال وزير البترول طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان بحلول أوائل العام المقبل.
وقال الملا على هامش مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي إن مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان “بأسرع ما يمكن… يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل”.
وقال “نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب”.
بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.
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