وكالة الطاقة: ارتفاع أسعار النفط سيهدأ مع تعافي الإمدادات

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– قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، إن انتعاش سوق النفط قد يتراجع، إذ ساعدت الأسعار التي سجلت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات الشهر الماضي في زيادة المعروض العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط “سوق النفط العالمية لا تزال تشهد شحا بكل المقاييس، لكن انحسار ارتفاع الأسعار قد يكون في الأفق… بسبب زيادة إمدادات النفط”.
وقالت “الأسعار الحالية تشكل حافزا قويا لزيادة النشاط في الولايات المتحدة حتى مع التزام الشركات بتعهدات ضبط رأس المال”.
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