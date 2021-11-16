بالم هيلز تبرم عقد معاوضة مع المصرية للاتصالات لشراء شبكات وتقديم خدمات للعملاء بمشروع PKI

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير في جلسته المنعقدة أمس على إبرام عقد معاوضة مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد يقضي بشراء شبكات اتصالات داخلية وإتاحه تقديم خدمات الاتصالات للعملاء النهائيين بمشروع PKI.

وفوض المجلس رئيسه لدعوه الجمعية العامة العادية للشركة والعرض عليها.

وحققت شركة بالم هيلز للتعمير مبيعات جديدة ( سكني وتجاري) بإجمالي 12.9 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 7.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو سنوي بلغ 76%.

وارتفعت صافي إيرادات النشاط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 5.9 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة للزيادة السنوية في مبيعات الوحدات السكنية والموسمية بالإضافة إلى الوحدات التجارية بالعديد من المشروعات غلى جانب النمو السنوي في عدد الوح\ات التي تم تسليمها للعملاء مدعومة بمساهمة من الوحدات الجاهزة للتسليم الفوي والتي يتم تحويلها إلى إيرادات عند البيع.

وفيما يخص صافي أرباح الفترة بعد خصم الضرائب والحقوق غير المسيطرة، فقد بلغت 635 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 515 مليون جنيه في فترة المقارنة محققة زيادة 24% على أساس سنوي.