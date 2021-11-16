وزير الاتصالات يبحث مع بعثة تجارية روسية سبل تعزيز التعاون في الحلول الرقمية والأمن السيبراني

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكسيم بارشين نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي، الذى يزور القاهرة على رأس بعثة تجارية في مجالات تكنولوجيات الاتصالات، والحلول الرقمية، والأمن السيبراني.

تناول اللقاء الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة خاصة بناء القدرات الرقمية، وتوفير الحلول التكنولوجية.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، على قوة العلاقات المصرية الروسية على المستويين السياسي والاقتصادى؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض استراتيجية مصر الرقمية التى تهدف إلى تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل فى اطار عدة محاور تشمل التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، ورعاية الابتكار الرقمي.

وأوضح طلعت، المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والفرص المتنوعة التى يحظى بها فى ضوء النمو المستمر الذى يشهده القطاع وتنفيذ عدد ضخم من المشروعات لبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الجانب الروسى لجذب الشركات الروسية للاستثمار فى السوق المصري.

كما أشار إلى اهتمام الدولة بالاستثمار فى تنمية القدرات الرقمية للكوادر الشابة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والعالمى.

وأوضح النموذج الهرمي الذي تتبناه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات للوصول إلى كافة فئات المجتمع والتخصصات المختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية التى تمنح الماجستير المهني فى مجالات التكنولوجيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات والأمن السيبرانى والفنون الرقمية وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وأعرب طلعت عن تطلعه للتعاون مع جامعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسية رفيعة المستوى، مثل جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية.

كما اشار إلى زيارة كونستانتين نوسكوف، المدير العام لشركة RusHighTechExport، والوزير السابق للتنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي الناجحة عام 2019 لمصر على رأس وفد من القطاعين العام والخاص حيث تم تنفيذ نموذج جيد للتشبيك بين الشركات المصرية الروسية.

ومن جانبه؛ أوضح مكسيم بارشين نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسى أن روسيا لديها خبرة 20 عاما فى مجال الرقمنة، كما انها تشغل المركز الاول عالميا فى مجال الأمن السيبرانى، ويوجد نحو ٥٠ ألف شركة روسية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد مكسيم بارشين أن مصر شريك استراتيجى؛ مشيدا بما تقوم به مصر من مبادرات ومشروعات مهمة للتحول الرقمي، وكذلك من مشروعات كبيرة للاتصالات فى أفريقيا.

ولفت إلى استعداد روسيا للتعاون وتقديم خبراتها فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل توفير الحلول التكنولوجية، والعمل على توطين التكنولوجيا الروسية في مصر وإنتاج منتجات مصرية بتكنولوجيا روسية، والتدريب وبناء القدرات من خلال تقديم منح دراسية من الجامعات والشركات الروسية، بالإضافة الى التمويل المشترك لمشروعات، وكذلك التعاون في المجالات التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسسى، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

هذا وقد قام نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسى واعضاء البعثة التجارية بزيارة كلا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات؛ حيث تم عقد اجتماعات لمناقشة آليات التعاون المشترك.