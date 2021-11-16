الرقابة المالية توافق على إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم ايجيترانس إلى جنيه واحد

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس من 5 جنيهات إلى 1 جنيه.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن عدد أسهم الشركة بعد تجزئة القيمة الأسمية تصبح 156.062 مليون سهم بدلا من 31.212 مليون سهم.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في 11 نوفمبر الجاري على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلى 1 جنيه.

وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء في ضوء قيام ايجيترانس بتقديم إخطار للرقابة المالية بتاريخ الأمس اعمالا لحكم المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 28 لسنة 2021.

وحققت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 10.84 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 12.07 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 200.64 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 149.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.