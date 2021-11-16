خسائر البورصة تتصاعد.. الثلاثيني يتراجع 0.77% والسبعيني يفقد 4%

رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر مؤشرات البورصة المصرية قبل ساعة من إغلاق التداول، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 0.77%، ليتداول عند مستوى 11407 نقطة. إقرأ أيضا.. صالح ناصر: موجة الهبوط تنتهي قريبا.. وEGX30 يسبق السبعيني في التعافي وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 4% و 3.22% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 700.584 مليون جنيه على 191 شركة من خلال 28.771 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 110 شركة مقابل ارتفاع 16 بينما لم تتغير أسعار 65.

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