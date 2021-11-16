بدء فعاليات معرض بيزنكس غدا بحضور وزراء التموين والصناعة والتضامن

إسلام فضل _ أعلنت شركة “بيزنكس” القابضة عن انطلاق فعاليات معرض “بيزنكس” – المعرض الدولي للاستثمار و التوكيلات التجارية الخاص بنموذج الفرانشيز و غيرها من اشكال الشراكات الاستثمارية بخلاف العديد من فرص الاستثمار في مجال العقاري التجاري و الاداري و كذلك مختلف اشكال الصفقات التجارية مع مقدمي الخدمات سواء كانت قانونية أو محاسبية أو تسويقية، و على هامش المعرض يقام مؤتمر مصر للأعمال “B’Talks.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم مناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصري- غدا الاربعاء وعلى مدار يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح كلاً من علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، خالد عبدالصادق رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومحمد بن ناصر الأحمري مساعد الأمين لقطاع التطوير ومدير إدارة اللجان بغرفة مكة المكرمة، إلى جانب ملك العشيري المؤسس والرئيس التنفيذي شركة “بيزنكس” القابضة.

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات يشارك فيها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين التنفيذيين إلى جانب أصحاب أكبر العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجلسات النقاشية التي تناولت استراتيجية الدولة في دعم وتطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال الشباب لاستعراض آليات دعم الفنون الحرفية وعرض المنتجات المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وتشجيع الشباب على تعلم الحرف والفنون اليدوية الراقية، من أجل توفير فرص عمل مختلفة.