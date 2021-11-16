نمو اقتصاد منطقة اليورو 2.2% في الربع الثالث من 2021

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وكالات _ قال مكتب الاحصاء الأوروبي “يوروستات” إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نما بنسبة 2.2% عن الربع الماضي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مؤكدا تقديراته الصادرة في نهاية أكتوبر.
وقال يوروستات إن النمو الاقتصادي في 19 دولة تشترك في اليورو ارتفع بنسبة 3.7% عن الربع الثالث من عام 2020، بما يتماشى أيضا مع التقديرات السابقة، حيث واصل الاقتصاد التعافي بقوة من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وسجلت النمسا أعلى نمو فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 3.3% وتلتها فرنسا بنسبة 3% ثم البرتغال بنمو 2.9%.
هذا وكانت المفوضية الأوروبية توقعت سابقانمو اقتصاد منطقة اليورو بـ 5% في 2021.
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