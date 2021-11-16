مصرف أبوظبي الإسلامي يعين ناصر عبدالله العوضي رئيسا تنفيذيا للمجموعة

وكالات _ أعلن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية اليوم، عن تعيين الخبير المصرفي الإماراتي ناصر عبدالله العوضي، رئيساً تنفيذياً للمجموعة، اعتباراً من 9 يناير 2022، وذلك بعد أن صدرت موافقة مصرف الإمارات المركزي.

ويعد ناصر عبدالله العوضي، من رواد القطاع المصرفي الإماراتي، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 33 عاماً في مجال الخدمات المصرفية والصيرفة الإسلامية.

وشغل خلال مسيرته المهنية عدداً من المواقع الإدارية العليا والمناصب القيادية في مؤسسات وطنية رائدة.

وينضم العوضي لمصرف أبوظبي الإسلامي قادماً من بنك دبي الإسلامي، حيث كان يشغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد منذ مارس 2018، ساهم خلالها في قيادة وتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية.

كما كان عضو مجلس إدارة في العديد من المؤسسات الوطنية الرائدة.

وقبل ذلك، شغل منصب رئيس إدارة العلاقات الاستراتيجية في بنك دبي الإسلامي وذلك من عام 2014 إلى 2018، ومنصب رئيس تطوير الأعمال في «شركة تمويل» من عام 2011 إلى 2014.

وبهذه المناسبة، قال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أعلن تعيين السيد ناصر عبدالله العوضي لشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

يمتلك ناصر خبرات ومهارات قيادية متميزة في مجال الخدمات المصرفية وقطاع الصيرفة الإسلامية. وقد جاء تعيينه ليتولى معنا مسؤولية المرحلة المقبلة والطموحة لتوسعات أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي وتنفيذ استراتيجيتنا للنمو لعام 2025».

وأضاف الخييلي: «أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الإدارة على جهودهم خلال العامين الماضيين. فعلى الرغم من ظروف الجائحة، حقق المصرف نمواً كبيراً واستطاع تسجيل أرباح مميزة وتوسيع خدماته لتشمل أكثر من مليون عميل، كما رسخ أساسه القوي عبر بنية تحتية رقمية عالمية المستوى».

وتعليقاً على اختياره لمنصب الرئيس التنفيذي، قال ناصر عبدالله العوضي: «تشرفت باختياري لمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في الوقت الذي يحقق فيه مصرف أبوظبي الإسلامي نجاحات متلاحقة، وفي الوقت الذي يعتزم فيه تنفيذ استراتيجيته للنمو لعام 2025. وأشارك مصرف أبوظبي الإسلامي رؤيته لأن يصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم، عبر الجمع بين أفضل الخدمات الرقمية وإطلاق خدمات ومنتجات إسلامية مبتكرة. أتطلع إلى العمل مع فريق العمل في المصرف للاستفادة من كافة الفرص المتوافرة في السوق والمساهمة بتقديم أفضل قيمة ممكنة