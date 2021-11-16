الذهب يواصل جني المكاسب بفعل الضغوط التضخمية العالمية

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتكسب نحو 4 جنيهات بعدما وصل عيار 21 إلى مستوى 817 جنيها.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 سجل في نهاية تداولات الأمس مستوى 813 جنيها.

فيما سجل عيار 18 قيمة 706 جنيها ، وعيار 24 وصل إلى 928 جنيها، فيما حقق الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و536 جنيها.

وأفاد نجيب، بأن السعر العالمي للمعدن النفيس لامس مستوى 1874 دولارا للأوقية.

فيما أرجع ارتفاع الأسعار إلى الضغوط التضخمية العالمية، مع عدم استقرار الإداء الاقتصادي للبلاد.

ووفقا لوكالة ، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم التي تزيد الاقبال على المعدن النفيس كأداة تحوط من ارتفاع مستويات الأسعار على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أغلي لحاملي العملات الأخرى في حين أن ارتفاع عائدات السندات يزيد من تكلفة الفرص الضائعة بشراء الذهب الي لا يدر عائدا.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المتوقع صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش والتي تأتي بعد تراجع مفاجئ في ثقة المستهلكين الأسبوع الماضي.