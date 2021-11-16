البورصة تتراجع إلى 11413 نقطة والسبعيني يفقد 4.63%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.73%، ليتداول عند مستوى 11413 نقطة.

وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.49%، وأغلق عند مستوى 53 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 4.63% و 3.73% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 938.559 مليون جنيه على 194 شركة من خلال 38.218 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 123 شركة مقابل ارتفاع 17 بينما لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 120.027 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 123.977 مليون جنيه، مقابل 3.950 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 100.779 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 106.855 مليون جنيه، مقابل 6.076 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 19.248 مليون جنيه، منها 12.075 مليون جنيه للأفراد، و7.172 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % مطاحن شرق الدلتا 85.08 102.05 19.95 العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 0.877 1.052 19.95 مطاحن وسط وغرب الدلتا 100.86 109.61 8.68 الحديد والصلب المصرية 2.2 2.31 5 التعمير والاستشارات الهندسية 18.87 19.42 2.91

الأسهم الأكثر انخفاضا