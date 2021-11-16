الألومنيوم العربية: قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت يخفض تكلفة الإنتاج

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الألومنيوم العربية تأثير قرار وزيرة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القرار له تأثير إيجابي.
وأوضحت أنه سيتم خفض تكلفة الإنتاج لأن الشركة تعتمد بشكل كبير على استيراد الخامة من الخارج.
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