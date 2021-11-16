مال وأعمال

الألومنيوم العربية: قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت يخفض تكلفة الإنتاج

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الألومنيوم العربية تأثير قرار وزيرة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت.

predco_adv_2021

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القرار له تأثير إيجابي.

وأوضحت أنه سيتم خفض تكلفة الإنتاج لأن الشركة تعتمد بشكل كبير على استيراد الخامة من الخارج.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الألومنيوم العربية: قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت يخفض تكلفة الإنتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا