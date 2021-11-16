مال وأعمال

مصر الوطنية للصلب – عتاقة: تأثير إيجابي لإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، عن تأثير قرار وزيرة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القرار له تأثير إيجابي بالنسبة لتكلفة البيليت المستورد وهو المادة الخام لصناعة حديد التسليح.

وأوضحت التأثير متروك لأليات العرض والطلب وحركة الأسعار المحلية والعالمية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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