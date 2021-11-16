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مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تقفز 1.7% خلال أكتوبر

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_ زادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر مع بدء المستهلكين مشترياتهم للعطلات مبكرا على الأرجح لتفادي مزيد من النقص في بعض السلع بسبب كورونا، وهو ما يعطي أكبر اقتصاد في العالم دفعة في بداية الربع الرابع.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم، إن مبيعات التجزئة قفزت 1.7% الشهر الماضي.

وعدًلت الوزارة البيانات لشهر سبتمبر بالرفع لتظهر أن مبيعات التجزئة زادت 0.8% بدلا من 0.7% في القراءة السابقة. وحتى الآن ارتفعت مبيعات التجزئة لثلاثة أشهر متتالية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 1.4%.

وقفزت أسعار المستهلكين 0.9% في أكتوبر .

​​​​​وقد يكون النقص في بعض السلع قد دفع المستهلكين إلى توقع المزيد من الزيادات في الأسعار وبالتالي سارعوا إلى التسوق مبكرا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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