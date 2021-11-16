لجنة عليا برئاسة مدبولي لتجهيز مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ 2022

دوت الخليج – بحث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الخارجية، سامح شكري، آلية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في نوفمبر 2022.

وأشار إلى ما يحظى به هذا الحدث الكبير من اهتمام عالمي مكثف، فضلا عما يمثله اختيار مصر لاستضافته من ثقة وتقدير كبيرين من جانب المجتمع الدولي للدولة المصرية

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإنه بناءً على التكليفات الرئاسية، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم في عضويتها كل الوزراء والجهات المعنية، من أجل اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن خروج هذا المؤتمر العالمي في أفضل صورة ممكنة، لا سيما في ضوء ما أبدته العديد من الدول من رغبة واستعداد للتعاون مع مصر لإنجاح المؤتمر.