أهم ما جاء في بيان الرقابة المالية عن اجتماعها بأطراف السوق لمناقشة وضع البورصة

دوت الخليج – أعلنت هيئة الرقابة المالية، قبل قليل، أنها ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء مع أطراف السوق؛ لبحث سبل تنمية التعاملات بالبورصة.

يتصدر قرار تحريك الحدود السعرية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة وتغير سعر الإقفال اللحظي، قائمة المحاور التي سيناقشها اجتماع الغد، وفقا للبيان الصادر عن الهيئة.

ويناقش الاجتماع مدى ملائمة الحدود مع النسب المقررة قانونا لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش؛ بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الآثار المترتبة عليها بالسوق.

كما سيناقش الاجتماع معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول.

وقالت الهيئة إن الاجتماع يأتي في ضوء اضطلاعها بدورها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق.

كما أكدت أن الاجتماع ينعقد حرصا منها على حماية حقوق المتعاملين واستمرارًا للإجراءات التي تتخذها الدولة لتنمية سوق المال وإزالة معوقات الاستثمار بالبورصة المصرية.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الاجتماع سيضم: أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، كما سيتم دعوة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

وقال الدكتور عمران إن مجلس إدارة الهيئة سيناقش- بجلسته غدا- خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر.

وأهابت الهيئة بالمتعاملين بالبورصة ضرورة التأني في اتخاذ القرار الاستثماري ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية

وقالت إنها ستواصل التنسيق مع أطراف السوق المختلفة التي من شأنها تعزيز الثقة والتعاملات بالبورصة والتعاملات.