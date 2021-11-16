عمرو طلعت: 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت.. و4 مليارات جنيه لتطوير البريد

دوت الخليج – أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق 90 خدمة حتى الآن على منصة مصر الرقمية، وأنه مستهدف الوصول إلى 100 خدمة مع نهاية العام الحالي.

وأكد طلعت، خلال كلمة ألقاها أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مراعاة اتخاذ المعايير كافة لتقديم الخدمات الرقمية بشكل مؤمن، ومن خلال منافذ متعددة، وهي البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول بالإضافة إلى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة تشمل سداد نقدي لدى شركات السداد الإلكتروني، وبطاقات الخصم والائتمان، ومحافظ المحمول.

وأشار وزير الاتصالات إلى إضافة خطوط ربط تبادلية من أجل استمرارية الخدمة، وإتاحة خدمة إمكانية متابعة موقف الخدمة، وكذلك خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل، بالإضافة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناول طلعت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحاورها الثلاث، والتي تشمل التحول الرقمي، وبناء الانسان، والبنية التحتية.

وأضاف أن منصة مصر الرقمية تتضمن 10 خدمات ضمن حزم خدمات التموين، و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور، و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقاري، و 21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق، و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية، و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية، و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجاري، و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا، وخدمتان للضريبة العقارية.

وأكد أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمي في القطاعات كافة، ومنها التعاون مع وزارة الزراعة في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح لعدد 8 ملايين حائز في مصر، والتعاون مع وزارة الصحة في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة منظومة المستشفيات الجامعية بدءًا بعدد 73 مستشفى في 11 جامعة، والتعاون مع وزارة التعليم العالي في تحقيق التحول الرقمي في الجامعات من خلال الامتحانات الرقمية لإجمالي 2.5 مليون طالب بدءًا بالقطاع الطبي.

ونوه إلى أنه يتم أيضا التعاون مع وزارة العدل لتطبيق منظومة عدالة مصر الرقمية، وتنفيذ مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتطوير المحاكم الاقتصادية، كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى بالتعاون مع قطاعات الدولة لميكنة منظومة أملاك الدولة، وإصدار الرقم القومي الموحد للعقارات وربطه بمنظومة أملاك الدولة، وميكنة منظومة التراخيص العقارية.

وأشار طلعت إلى أنه يتم التعاون مع قطاعات الدولة كافة لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، والذي يتضمن عدة محاور تستهدف: رقمنة دورات العمل الحكومية، وتطوير خدمات المواطنين، وتحقيق الربط البينى بين جهات الحكومة، وكذلك الإدارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية، ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية، وبناء منظومة إدارة شكاوى المواطنين.

كما استعرض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الانسان من خلال إتاحة التدريب لصقل المهارات المطلوبة فى سوق العمل، ورعاية الابداع لخلق فرص وظيفية جديدة.

وأشار إلى أنه في إطار التدريب فقد زادت أعداد المتدربين ببرامج الوزارة من 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه في 2018، إلى 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه في 2020، وأنه مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال 2021.

وأوضح أنه يتم تنفيذ استراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمي يتدرج من توفير التدريب المتخصص في المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية، ثم إتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي، ثم التدرج للوصول إلى بكالوريوس وماجستير أكاديمي من خلال جامعة مصر للمعلوماتية.

ويتدرج نموذج التدريب الهرمي ليصل إلى منح دبلوم متخصص في الذكاء الاصطناعي والعمل على إضافة تخصص الأمن السيبراني وذلك بالتعاون مع جامعة إيبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية العالمية، ثم منح ماجستير عملي مقترن بتدريب في الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، وانتهاءً بتدريب في مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجي الجامعات.

وأضاف طلعت أن مصر تشغل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية في المحافظات؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من إنشاء 7 مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة إجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه.

ونوه إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة مستقبلنا رقمي، التي تهدف إلى تدريب 100 ألف شاب في مجالات تطوير المواقع وعلوم البيانات والتسويق الرقمي وصقلهم بمهارات العمل الحر.

ولفت إلى أنه يتم بناء مجتمع معلوماتي متكامل يضم جميع عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد صرحا تكنولوجيا يتم تشيده وفقا لأحدث التقنيات العالمية.

وأكد طلعت ضخ استثمارات قدرها 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من ٦٬٥ ميجابت/ث في يناير 2019 إلى 44.1 ميجابت/ث في أغسطس 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين في يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي في شمال إفريقيا.

وأوضح أنه في إطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات فقد تم طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.170 مليار دولار، كما تمت مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200 برج فى النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازى على حوكمة خدمات الاتصالات حيث تم تطبيق إجراءات مبسطة منذ يونيو 2020 لخدمة نقل الأرقام والقضاء على الرسائل المزعجة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تنفيذ خطة لتطوير البريد المصري خلال العام الحالي بكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه؛ حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب البريد 4133 مكتبا، ومستهدف أن يصل العدد إلى 4200 بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن عدد المكاتب المطورة بلغ نحو 2705 مكاتب، فيما يستهدف أن يصل إجمالي المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد مقارنة بعدد 107 مكاتب بريد مطور في عام 2017.

كما جرى استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال إنشاء 133 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل إجمالي عدد الأكشاك البريدية إلى نحو 35 كشكا بريديا من مستهدف 50 كشكا بريديا بنهاية 2021، بالإضافة إلى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 75 سيارة مجهزة ومزودة بموظفي البريد وماكينة صارف آلي من مستهدف 90 مكتبا متنقلا بنهاية 2021.

كما بلغ إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشهد نموا مستمرا، والذي يعد أعلى قطاعات الدولة نموا؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16% في العام المالي 2020/2021، فيما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/2018 إلى 5% في العام المالي 2020/2021.

كما نمت الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار في 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار في 2020/2021، ونما عدد العاملين ف] القطاع من 233 ألفا في 2017/2018 إلى 281 ألفا في 2019/2020.

وأشار إلى تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة 8 مراكز ليرتفع من المركز 93 عالمياً إلى 84، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نموا للشمول الرقمي، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح في المركز 56 عالميا مقارنة بالمركز 111 في عام 2019.

وردا على استفسار حول شكوى القاطنين في مساكن شيراتون من خدمات الاتصالات بالمنطقة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم العمل على إنشاء ٧١ برج محمول في منطقة مساكن شيراتون بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني.

وفيما يتعلق برفع كفاءة الإنترنت في القرى، أشار إلى أنه سيتم إمداد منازل قرى حياة كريمة في مراحلها الثلاث بالإنترنت بتكلفة 20 مليار جنيه.