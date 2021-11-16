رئيس الوزراء: خطة لتحويل المركبات في شرم الشيخ والغردقة للعمل بالغاز أو الكهرباء

دوت الخليج – كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد خطة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل جميع الأتوبيسات، والسيارات، ومن بينها سيارات التاكسي، وكذلك جميع وسائل النقل الجماعي، في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء؛ ليكونا ضمن المدن الخضراء.

وأكد مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، استعداد الحكومة تقديم التيسيرات المطلوبة لهذا الغرض، مطالبا وزير السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه من المقرر أن يكون لدينا نحو ألف محطة تموين سيارات بالغاز بنهاية شهر مارس المقبل.

واستعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، إجراءات السلامة الصحية داخل المنشآت السياحية والفندقية، مشيرا إلى بدء عمل 5 شركات دولية متخصصة في مجال مراجعة إجراءات السلامة الصحية، وأنه تقرر التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت، مع عدم تجديد الرخصة للمنشأة التي لا تلتزم بالإجراءات.

واستعرض الاجتماع مقترح رفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك في إطار استهداف شرائح أعلى في الإنفاق من السائحين، وسيتم عرض هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء، كما تمت مناقشة نتائج ربط مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية.

وفي سياق متصل، تمت الإشارة إلى جهود وإجراءات تأمين السائحين، ومتابعة تركيب أجهزة التتبع (GPS) في الأوتوبيسات السياحية، والمينى باص والميكروباص، والليموزين، وكذا تم عرض توجيهات رئيس الوزراء بشأن التنسيق مع الجهات المعنية من أجل قيام جميع وسائل النقل (جماعي/ خاص / فردي/ أجرة/ ميكروباص…إلخ)، التي تقوم بنشاط نقل السائحين بالربط مع مركز تتبع حركة المركبات السياحية التابع لوزارة السياحة والآثار، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

كما استعرض الاجتماع موقف الحركة السياحية، على مدار العام الجاري، والاستعدادات للموسم السياحي الشتوي.

واستعرض الدكتور خالد العناني موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الإجراءات الطبية والتأمينية بالمطارات والمحافظات السياحية، فقد تمت زيادة الأطقم الطبية بمطارات المحافظات السياحية، وذلك للتوسع في إجراء المسحة الطبية ( PCR ) تفاديا لأي مظاهر للازدحام بتلك المطارات، مع التشديد على انتقاء الأطقم الطبية بعناية.

وبناء على التكليفات الرئاسية، سهلت السلطات المعنية بالمطارات وسرعت إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال وخروج السائحين من المطارات (كشف طبي) جوازات / أمتعة ..الخ )، كما تمت اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكثيف عمل لجان التأمين المشـتركة بين جميع الجهات المعنية بالمطارات والمحافظات السياحية.

كما تطرق الوزير إلى افتتاح معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في 20 نوفمبر الجاري، حيث تم تخصيص جناح بالمعرض للترويج للسياحة استثمارا للزخم الإعلامي المتوقع ومستوى الحضور المرتفع.

وأوضح العناني أنه كذلك جار إنتاج فيلم ترويجي عن “سانت كاترين أرض التجلي”، وأنه سيركز على مجموعة من الرسائل أبرزها روحانية المكان الذى يحتض ثلاثة أديان سماوية، وأنه موقع مسجل علي قائمة التراث العالمي، كما أنه موقع مسجل كمحمية طبيعية، كما سيسلط الضوء علي ارتباطه بالسياحة المستدامة ومشروعات التطوير الجارية في المنطقة.

وأشار الوزير إلى جاهزية قصر محمد علي بشبرا للافتتاح قريبا، وكذلك جاهزية متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه يتم الاعداد لفعالية كبري في أسوان بمناسبة تعامد الشمس علي معبد أبو سمبل العام المقبل.

وألمح وزير السياحة والاثار إلى إبداء عدد من كبريات بيوت الأزياء العالمية رغبتهم لإقامة عروض أزياء علي سفح الأهرامات، وعلي أضواء معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر.

زيادة أعداد الأطقم الطبية في المطارات لتيسير الإجراءات للقادمين من الخارج

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إلي الوضع الصحي، موضحا أنه تمت زيادة أعداد الأطقم الطبية في المطارات لتيسير الإجراءات للقادمين من الخارج، كما تطرق إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لرفع القدرات الأساسية بأقسام الحجر الصحي بالمطارات، وجهود توفير التجهيزات الطبية، ومراكز التطعيم بالمحافظات.