بريدجستون تكرم الفائزين في أولمبياد وبارالمبياد طوكيو 2020

شاهندة إبراهيم – كرمت بريدجستون (Bridgestone)، إحدى الشركات المتخصصة في مجال توفير الحلول المتقدمة والمستدامة لقطاع النقل، مجموعة من الرياضيين المصريين الفائزين بميداليات في دورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية “طوكيو 2020”.

جاء ذلك في احتفالية خاصة أقامتها الشركة، أمس، في أحد الفنادق المطلة على أهرامات الجيزة، في إطار دعم “بريدجستون” لجهود اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية واللجنة البارالمبية في إعداد الرياضيين للنسخة المقبلة من الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.

وأقيم الحفل بالشراكة مع الشريك الإقليمي لشركة “بريدجستون” في مصر، “شركة النيل للمشروعات والتجارة”، الموزع الحصري منذ أكثر من 30 عاما.

وحضر حفل التكريم كلا من: الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، وستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة “بريدجستون الشرق الأوسط وإفريقيا”، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، ومحمد النجار، المدير العام لشركة النيل للمشروعات و التجارة، و المهندس هشام حطاب، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية، والدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية المصرية.

وقال سانشيني، على هامش حفل التكريم: “نقدم تهانينا الحارة إلى الرياضيين المصريين كافة على إنجازاتهم الرائعة في أولمبياد طوكيو، كما نقدم دعمنا ومساندتنا وأمنياتنا بالتوفيق لكافة الرياضيين الذين يستعدون للبطولات الرياضية العالمية المقبلة وأولمبياد باريس.

وأضاف: “نحن نؤمن بقدرة الرياضة على جسر الهوة بين الشعوب وجمع العالم معا، وكأحد الشركاء العالميين للألعاب الأولمبية والبارالمبية وبفضل التزامنا تجاه المجتمع، يمكننا تقديم الدعم للأفراد من مختلف الأعمار والقدرات حول العالم لتحقيق أحلامهم”.

وتابع: “وبوصفنا شركة معنية بخلق إرث إيجابي في الألعاب الأولمبية، سنواصل تنفيذ المبادرات للاحتفاء بالرياضيين وإلهامهم ودعمهم”.

ومن جانبه، قال محمد النجار، المدير العام لشركة النيل للمشروعات والتجارة: “فخور بالاحتفال بإنجازات أبطال مصر في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، إذ أن على مدار السنوات السابقة استطعنا من خلال شراكتنا طويلة الأمد مع بريدجستون أن نحقق نمو وإنجازات، بالإضافة إلى تبني مبادرات تحدث تأثير إيجابي على المجتمع”.

وبحسب بيان صحفي للشركة، ستوفر “بريدجستون” وشركة النيل للمشروعات والتجارة بتوفير المعدات “المتطورة” ومرافق التدريب، كما ستدعم المبادرات والمنهجيات الشاملة للصحة الذهنية وتعمل على “تعزيز الروح المعنوية للرياضيين المصريين تحضيرا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024”.