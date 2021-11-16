بنك مصر يحذر من روابط مزيفة عبر الإنترنت تستخدم في الاستيلاء على بيانات العملاء

دوت الخليج – حذر بنك مصر من روابط مزيفة يطلقها خارجون عن القانون على شبكة الإنترنت، يدعون فيها- على خلاف الحقيقة- أنها خاصة بالبنك وأنها أنشئت من أجل الاحتفال بمئويته؛ وذلك بغرض الاستيلاء على البيانات السرية للعملاء وإيهامهما بكسب جوائز مالية.

ونفى البنك، في بيان قبل قليل، صلته تماما بتلك الروابط أو الصفحات، وما قد يترتب عليها من استجابة البعض لدعواتها ويناشد عملاءه بالآتي:

1- عدم الانصياع لأي محاولات استقطاب من القائمين على هذا النشاط الإجرامي.

2- عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو البنكية لأي شخص حتى لو ادعي أنه أحد العاملين بالبنك.

وأكد بنك مصر لعملائه بأن عملية الاستفسار عن البيانات الشخصية والبنكية الخاصة بهم تكون حال تواجد العميل شخصيا بأي من مقار فروع البنك فقط.

وأهاب البنك بعملائه الحفاظ علي سرية بياناتهم الشخصية والبنكية وعدم الإدلاء بها لأي شخص أو لأى من هذه الروابط حرصا على سرية البيانات وعدم استغلالها درءا لتعرضهم لوقائع احتيال.