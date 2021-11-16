مال وأعمال

بنك مصر يحذر من روابط مزيفة عبر الإنترنت تستخدم في الاستيلاء على بيانات العملاء

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – حذر بنك مصر من روابط مزيفة يطلقها خارجون عن القانون على شبكة الإنترنت، يدعون فيها- على خلاف الحقيقة- أنها خاصة بالبنك وأنها أنشئت من أجل الاحتفال بمئويته؛ وذلك بغرض الاستيلاء على البيانات السرية للعملاء وإيهامهما بكسب جوائز مالية.

predco_adv_2021

ونفى البنك، في بيان قبل قليل، صلته تماما بتلك الروابط أو الصفحات، وما قد يترتب عليها من استجابة البعض لدعواتها ويناشد عملاءه بالآتي:

1- عدم الانصياع لأي محاولات استقطاب من القائمين على هذا النشاط الإجرامي.

2- عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو البنكية لأي شخص حتى لو ادعي أنه أحد العاملين بالبنك.

وأكد بنك مصر لعملائه بأن عملية الاستفسار عن البيانات الشخصية والبنكية الخاصة بهم تكون حال تواجد العميل شخصيا بأي من مقار فروع البنك فقط.

وأهاب البنك بعملائه الحفاظ علي سرية بياناتهم الشخصية والبنكية وعدم الإدلاء بها لأي شخص أو لأى من هذه الروابط حرصا على سرية البيانات وعدم استغلالها درءا لتعرضهم لوقائع احتيال.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك مصر يحذر من روابط مزيفة عبر الإنترنت تستخدم في الاستيلاء على بيانات العملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا