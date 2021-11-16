أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع مع التركيز على الأرباح والبيانات

سي إن بي سي – ارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.24٪ مع الإغلاق، مع ارتفاع أسهم النفط والغاز بنسبة 1.1% بينما انخفضت مخزونات البناء والمواد بنسبة 0.5%

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت جداول الرواتب في المملكة المتحدة بمقدار 160 ألفًا بعد انتهاء مخطط الإجازة في البلاد في أكتوبر، حسبما كشفت الإحصاءات الرسمية يوم الثلاثاء.

ومن المحتمل أن تهدئ القراءة الإيجابية بعض مخاوف بنك إنجلترا بشأن تشديد السياسة النقدية.

كما نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو للربع الثالث بنسبة 2.2% بما يتماشى مع التوقعات، ليرتفع النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد تحركات الأسهم، فقد أسهم Vodafone بنسبة 4.8% بعد تقرير أرباحها، بينما تراجعت أسهم مجموعة Diageo للمشروبات بنسبة 1% بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع نموًا قويًا في صافي المبيعات العضوية في النصف الأول من العام.

وارتفعت أسهم HomeServe بنسبة 7% بعد أن تجاوزت شركة إصلاح المنازل البريطانية توقعات أرباح النصف الأول.

وشهدت أسهم Jeronimo Martins صعود بأكثر من 11٪ بعد أن باعت Asteck كامل حصتها البالغة 5% في شركة التجزئة البرتغالية.