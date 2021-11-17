مال وأعمال

أسعار النفط تغلق متباينة وسط توقعات بنقص في المخزونات وزيادة بالطلب

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سي إن بي سي – أغلقت أسعار النفط جلسة الثلاثاء متباينة مع تجاذب السوق بين شح محتمل في المخزونات حول العالم وتوقعات بزيادة في الإنتاج في الأشهر المقبلة ومخاوف حيال تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

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وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 38 سنتا ما يعادل 0.5%، لتسجل عند التسوية 82.43 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا ما يعادل 0.2%، لتغلق عند 80.76 دولار للبرميل.

ونقلت قالت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مسؤول بشركة الطاقة الروسية العملاقة Rosneft قوله اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2022 .

وأشارت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية استأنفت اتجاهها الصعودي، حيث تواصل أوبك + إلغاء التخفيضات.

وأشارت الوكالة أيضا إلى عودة الطلب على وقود الطيران، كما توقعت نموا في الإمدادات الأميركية حتى نهاية العام الجاري، وبالإمدادات العالمية بـ 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك “شح المعروض في سوق النفط سيبقى في الأجل القصير، وهو ما من شأنه أن يعطي دعما للأسعار.”

وقال جيريمي وير الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافيجورا إن شح المعروض في أسواق النفط العالمية يرجع إلى أن الطلب يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.

تنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأميركي ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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