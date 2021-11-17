العقود الأمريكية للغاز الطبيعي ترتفع 3% وسط قفزة في الأسعار العالمية

سي إن بي سي – ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بما يزيد على 3% إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الثلاثاء؛ بفعل تكهنات بأحوال جوية أكثر برودة وزيادة في الطلب للتدفئة الأسبوع القادم، وتوقعات بأن قفزة في الأسعار في أوروبا ستبقي الطلب على صادرات الغاز المسال الأميركي قوية.

مع بداية شهر نوفمبر الجاري تعهدت شركة Gazprom بتلبية الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي.

وقالت إيلينا بورميستروفا، في رسالة مسجلة إلى مؤتمر بشأن الغاز في أمستردام: “نريد أن نرى سوق متوازنة ومستقرة، حيث يمكن لنا ولعملائنا تطوير أعمالنا بنجاح”.

لكن يبدو أن هذا التعهد قد لا يتحقق بسبب خط الأنابيب نوردستريم2.

قفزت أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 15% بفعل مخاوف بأن عملاق الغاز الروسي Gazprom لن يرسل إمدادات وقود كافية لهذا الشتاء بعد أن علًقت هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا عملية الموافقة لخط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وقال محللون إن هذا التعليق يعني أن أوروبا سيتعين عليها أن تواصل الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وبعد صعودها 5% تقريبا أمس الاثنين، أنهت العقود الأمريكية للغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 16.0 سنتا بما يُعادل3.2 % لتسجل عند التسوية 5.177 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من نوفمبر الجاري.

في وقت سابق هذا الشهر، اتهم رئيس شركة Naftogaz الأوكرانية للطاقة المملولكة للدولة، روسيا بأنها تحاول ابتزاز أوروبا للمصادقة على خط أنابيب Nord stream 2 بالإبقاء على إمدادات الوقود منخفضة. وخط الأنابيب، الذي تعارضه واشنطن لأنه يلتف حول أوكرانيا، اكتمل بناؤه لكنه يحتاج لموافقات من ألمانيا لتسليم الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.