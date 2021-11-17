مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد تقرير مبيعات التجزئة القوي ونتائج الشركات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سي إن بي سي – ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد بيانات التجزئة القوية، كما قادت شركة Home Depot مؤشر داو جونز للصعود.

predco_adv_2021

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعد تقرير مبيعات التجزئة القوي لشهر أكتوبر ونتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من المتوقع من Home Depot و Walmart أشارت إلى أن المستهلك الأمريكي لا يزال يرفع الإنفاق حتى في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 57.34 نقطة ما يعادل 0.1٪ ليغلق عند مستويات 36144.79 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.39% ليغلق عند مستويات 4701.16، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليغلق عند مستويات 15973.86.

يبتعد مؤشر داو جونز عن قمته التاريخية بنسبة 1.4% بينما يقع S&P و ناسداك على بعد 1% فقط من القمم التاريخية لهما.

كانت شركة Home Depot هي الرابح الأكبر في مؤشر داو جونز حتى الآن، حيث قفز بنسبة 5.7% بعد أن فاقت النتائج التقديرات، وقفز صافي المبيعات 9.8% في الربع الأخير.

في علامة أخرى على قوة المستهلك، أبلغت Walmart عن أرباح وإيرادات في الربع الثالث أعلى بكثير من التقديرات، وقفزت مبيعات المتجر بنسبة 9.2% باستثناء الوقود.

كما شهدت المبيعات الرقمية نموًا بنسبة 8% فقط، مقارنةً بتوقعات عند 20.5%، لكن سهم الشركة تراجع بنحو 2.5% وكان أكبر الخاسرين في مؤشر داو جونز.

وقال مايك لوينجارت من E-Trade: “مع قراءة مبيعات التجزئة القوية والبداية القوية لأرباح التجزئة، من الواضح تمامًا أن التضخم لا يقف في طريق المستهلكين، على الرغم من بعض الفواق في سوق العمل وجبهات التضخم، يمكن أن يكون هذا بمثابة تصويت على الثقة التي يحتاجها المستثمرون للإشارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتقدم بشكل جيد، مع اقترابنا من موسم التسوق في العطلات، يبقى السؤال ما إذا كانت الأرقام الأفضل من المتوقع من تجار التجزئة من الربع الثالث يمكن أن تستمر في الإغلاق في عام 2021”.

كما ارتفعت أسهم شركة Lowe’s العملاقة للبيع بالتجزئة بنسبة 4.5% بينما ارتفعت أسهم Target بنسبة 1.3%، ومن المقرر أن تعلن كلتا الشركتين عن نتائج ربع سنوية الأربعاء قبل الجرس.

وارتفعت أسهم Tesla بنسبة 3% مستعادة جميع خسائرها من يوم الاثنين، بعد أن باع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ما يقرب من 7 مليارات دولار من أسهم Tesla الأسبوع الماضي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد تقرير مبيعات التجزئة القوي ونتائج الشركات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا