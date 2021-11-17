الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد تقرير مبيعات التجزئة القوي ونتائج الشركات

سي إن بي سي – ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد بيانات التجزئة القوية، كما قادت شركة Home Depot مؤشر داو جونز للصعود.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعد تقرير مبيعات التجزئة القوي لشهر أكتوبر ونتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من المتوقع من Home Depot و Walmart أشارت إلى أن المستهلك الأمريكي لا يزال يرفع الإنفاق حتى في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 57.34 نقطة ما يعادل 0.1٪ ليغلق عند مستويات 36144.79 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.39% ليغلق عند مستويات 4701.16، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليغلق عند مستويات 15973.86.

يبتعد مؤشر داو جونز عن قمته التاريخية بنسبة 1.4% بينما يقع S&P و ناسداك على بعد 1% فقط من القمم التاريخية لهما.

كانت شركة Home Depot هي الرابح الأكبر في مؤشر داو جونز حتى الآن، حيث قفز بنسبة 5.7% بعد أن فاقت النتائج التقديرات، وقفز صافي المبيعات 9.8% في الربع الأخير.

في علامة أخرى على قوة المستهلك، أبلغت Walmart عن أرباح وإيرادات في الربع الثالث أعلى بكثير من التقديرات، وقفزت مبيعات المتجر بنسبة 9.2% باستثناء الوقود.

كما شهدت المبيعات الرقمية نموًا بنسبة 8% فقط، مقارنةً بتوقعات عند 20.5%، لكن سهم الشركة تراجع بنحو 2.5% وكان أكبر الخاسرين في مؤشر داو جونز.

وقال مايك لوينجارت من E-Trade: “مع قراءة مبيعات التجزئة القوية والبداية القوية لأرباح التجزئة، من الواضح تمامًا أن التضخم لا يقف في طريق المستهلكين، على الرغم من بعض الفواق في سوق العمل وجبهات التضخم، يمكن أن يكون هذا بمثابة تصويت على الثقة التي يحتاجها المستثمرون للإشارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتقدم بشكل جيد، مع اقترابنا من موسم التسوق في العطلات، يبقى السؤال ما إذا كانت الأرقام الأفضل من المتوقع من تجار التجزئة من الربع الثالث يمكن أن تستمر في الإغلاق في عام 2021”.

كما ارتفعت أسهم شركة Lowe’s العملاقة للبيع بالتجزئة بنسبة 4.5% بينما ارتفعت أسهم Target بنسبة 1.3%، ومن المقرر أن تعلن كلتا الشركتين عن نتائج ربع سنوية الأربعاء قبل الجرس.

وارتفعت أسهم Tesla بنسبة 3% مستعادة جميع خسائرها من يوم الاثنين، بعد أن باع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ما يقرب من 7 مليارات دولار من أسهم Tesla الأسبوع الماضي.