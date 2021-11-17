منظمة الصحة: متحور دلتا يتسبب في 99% من إصابات كورونا عالميا

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سي ان بي سي _ قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية خلال جلسة أسئلة وأجوبة تم بثها على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، إن متحور دلتا ، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند قبل أقل من عام، يمثل الآن 99% من حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مما يجعله أكثر انتشارًا من أي سلالة أخرى.
تأتي تعليقات فان كيركوف وسط زيادة قوية في أميركا في الإصابات بفيروس كوفيد مدفوعة بارتفاع الحالات في أوروبا.
وقالت فان كيركوف إن القارة العجوز تمثل ما يقرب من 60 % من أكثر من 3.3 مليون حالة جديدة في العالم الأسبوع الماضي.
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