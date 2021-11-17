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منظمة الصحة: متحور دلتا يتسبب في 99% من إصابات كورونا عالميا

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سي ان بي سي _ قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية خلال جلسة أسئلة وأجوبة تم بثها على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، إن متحور دلتا ، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند قبل أقل من عام، يمثل الآن 99% من حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مما يجعله أكثر انتشارًا من أي سلالة أخرى.

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تأتي تعليقات فان كيركوف وسط زيادة قوية في أميركا في الإصابات بفيروس كوفيد مدفوعة بارتفاع الحالات في أوروبا.

وقالت فان كيركوف إن القارة العجوز تمثل ما يقرب من 60 % من أكثر من 3.3 مليون حالة جديدة في العالم الأسبوع الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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