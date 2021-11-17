خسائر العملات المشفرة تتجاوز 395 مليار دولار في أسبوع

العربية نت _ واصلت العملات المشفرة موجة النزيف التي بدأت خلال الجلسات الماضية لترتفع خسائر السوق خلال تداولات الأسبوع الأخير إلى أكثر من 395 مليار دولار.

كان تقرير قد نشرته جريدة “ديلي إكسبرس”، توقع أن يتجاوز سعر بيتكوين مستوى 100 ألف دولار قريباً، وأن تصبح منافساً قوياً للذهب كأحد الملاذات الآمنة التي يُقبل عليها المستثمرون لحماية أنفسهم وأموالهم من التضخم وتقلبات العملات التقليدية.

واستدل التقرير على هذه التوقعات من خلال الحركة السابقة للعملة الافتراضية، مشيراً إلى أن “قيمة بيتكوين تضاعفت منذ آخر هبوط تم تسجيله قبل ثلاثة شهور عندما وصلت إلى مستوى الثلاثين ألف دولار، ومن ثم عادت لترتفع فوق الستين ألفاً”، ما يعني أنها من الممكن أن تعود للارتفاع إلى ما فوق المئة ألف عندما ترتد صعوداً بعد أن هبطت من مستويات الستين ألفاً”.

على صعيد التداولات وفي الأسبوع الأخير، تراجع رأس المال السوقي للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 13.2%، لتخسر نحو 395.5 مليار دولار من قيمتها بعدما هوت من مستوى 3 تريليونات دولار في تعاملات منتصف الأسبوع الماضي إلى مستوى 2604.5 مليار دولار في تعاملات اليوم.

بالنسبة لـ”بيتكوين”، فقد شهدت تراجعاً بنسبة 12.2% فاقدة نحو 8288 دولار بعدما نزل سعرها من 68093 دولار في منتصف تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 59805 دولار في تعاملات مساء الثلاثاء. ونزلت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 12% مسجلة خسائر بقيمة 154 مليار دولار بعدما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 1282.8 مليار دولار إلى نحو 1128.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وسجلت عملة “إيثريوم” خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 10.7% خاسرة نحو 506 دولار بعدما انخفض سعرها من مستوى 4732 دولار إلى نحو 4226 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 16.5% خاسرة نحو 99.4 مليار دولار بعدما انخفضت قيمتها السوقية من مستوى 599.9 مليار دولار إلى نحو 500.5 مليار دولار.

وتكبدت عملة “بينانس كوين”، وهي ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 11.2% فاقدة نحو 73 دولار بعدما تراجع سعرها من مستوى 652 دولار إلى نحو 579 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 11% مسجلة خسائر إجمالية بلغت نحو 12.1 مليار دولار بعدما نزلت قيمتها السوقية من مستوى 108.7 مليار دولار إلى نحو 96.6 مليار دولار.

وفيما استقرت عملة “تيزر” عند مستوى 1 دولار. فقد سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 73.78 مليار دولار.

وسجلت عملة “سولانا” وهي خامس أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 6% فاقدة نحو 14 دولار بعدما تراجع سعرها من مستوى 237 دولار إلى نحو 223 دولار.

كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 5.7% خاسرة نحو 4.1 مليار دولار بعدما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة من 71.8 مليار دولار إلى نحو 67.7 مليار دولار.