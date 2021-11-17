حاكم مصرف لبنان يطلب من شركة مراجعة تدقيق معاملات واستثمارات

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– قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الأربعاء، إنه طلب من شركة مراجعة مرموقة التدقيق في معاملات واستثمارات كانت مثار “تكهنات إعلامية مستمرة”.
وقال سلامة في بيان إنه سيتم إطلاع السلطات القضائية والأشخاص الآخرين المعنيين على المراجعة، مضيفا أنه لم يخف ثروته الشخصية مطلقا.
يخضع سلامة للتحقيق في ثلاث دول أوروبية، بما في ذلك تحقيق سويسري بدأ في يناير بشأن مزاعم “غسل أموال على نحو خطير” في البنك المركزي المصري تضم أرباحا بقيمة 300 مليون دولار لشركة يملكها شقيقه.
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