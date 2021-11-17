خبراء ورؤساء شركات يطرحون رؤيتهم لاجتماع الرقابة المالية اليوم

رنا ممدوح _ في إطار الدعوة التي وجهتها هيئة الرقابة المالية لمناقشة تنمية البورصة والحدود السعرية في اجتماع مع أطراف السوق.. استطلعت دوت الخليج آراء مجموعة من خبراء سوق المال ورؤساء الشركات حول الموضوعات التي من المهم طرحها للمناقشة خلال الاجتماع والتي ينتظر أن يتطرق إليها الحضور، وكذلك مقترحات التعامل مع الوضع الحالي للسوق والخسائر المتتالية التي تمر بها.

شريف سامي: الوصفة الناجحة تتطلب التشاور المسبق والبساطة في التطبيق والبعد عن المفاجأة بالتعديلات واستقرار القواعد

قال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية إن هدف الأطراف كافة هو تحقيق مصلحة السوق؛ لذا فالوصفة الناجحة دائمًا تتطلب: التشاور المسبق والبساطة في التطبيق والبعد عن المفاجأة بالتعديلات واستقرار القواعد وتجنب التعديل المستمر.

واشار إلى أن حزمة الإجراءات التي أعلن عنها بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، سيعزز أثرها الإفصاح عن جدول زمني تقريبي لتطبيق كل عنصر منها، بما يطمئن الجميع ويساعد على إدارة التوقعات.

ماهر: الاجتماع سيناقش الأجندة المعلنة وسيطرح أفكار الحاضرين

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، إن اجتماع اليوم يتطرق للنقاط التي أثارتها الرقابة المالية في بيانها المعلن أمس.

وتوقع ماهر أن تطرح أفكار عديد من الحاضرين خارج الأجندة المعلنة، خاصة أن الاجتماع يضم كل الأطراف المعنية بسوق المال.

وقال: “الاجتماع حوار مفتوح لطرح أفكار لمواجهة الأزمة القائمة”، مفضلًا عدم الكشف عن النقاط التي سيطرحها للمناقشة.

عزب : نحتاج إلى محفزات أكثر لتشجيع الشركات على القيد وتيسيرات في عمليات الدمج

من جانبه رأى باسم عزب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشال، أنه لخلق كيانات قوية بالسوق على الهيئة إصدار قواعد لتسهيل اندماج الشركات المقيدة مع بعضها بسهولة وبذلك نتجنب التلاعبات التي تتم على الأسهم ذات القيم السوقية المنخفضة.

ولفت عزب ردًّا على سؤال دوت الخليج عن أبرز نقاط تسعى السوق إلى طرحها في اجتماع اليوم مع الرقابة المالية، إلى أن السوق تحتاج من الرقابة المالية حزمة محفزات لقيد الشركات بالبورصة وتسهيل إجراءاتها فورًا حتى يتسنى قيد عدد كبير من الشركات المساهمة.

وقال إن أي شركة مساهمة لا بد أن تدرج تلقائيًّا بالبورصة حتى يتم تفعيل التداول عليها.

سليمان: دعوة أطراف سوق المال خلال الأزمة القائمة قد يهدئ وتيرة التراجعات

وفي سياق متصل أكد سليمان نظمي، العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، أن انعقاد اجتماع لأطراف سوق المال المعنية في الوقت الذي تسجل فيه البورصة خسائر على مدار يومين متتاليين ينتج عنه قرارات تساهم في تهدئة وتيرة التراجعات الحالية، خاصة مع الاستجابة الضعيفة للمحفزات الحكومية.

وقال نظمي، إن الهيئة في دعوتها لأعضاء اللجنة الاستشارية ذكرت البنود الذي سيناقشها الاجتماع متوقعًا عند فتح باب المناقشة أن يتطرق بعض الأعضاء إلى الأزمة القائمة حاليًا.