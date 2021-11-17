ملف.. ساعات مهمة في سوق المال

دوت الخليج _ وسط أداء ضعيف لمؤشرات البورصة المصرية رغم موجة الترحيب الكبيرة بالحوافز التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي.. وجهت هيئة الرقابة المالية الدعوة لأطراف السوق للاجتماع صباح اليوم على أجندة تحمل محاور محددة أبرزها مناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة، ومدى ملاءمتها مع النسب المقررة قانونًا لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش، ومعايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول، وفقًا لما جاء في البيان الصادر عن الهيئة في الخامسة من مساء أمس.

الهيئة تطرح الحدود السعرية وسعر الإغلاق للمناقشة

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وبعد العاشرة مساء.. أصدرت البورصة المصرية بيانًا شمل مقترحاتها لقواعد الهامش البديلة لقواعد الهيئة، وقالت إنه من المقرر مناقشتها في اجتماع الهيئة اليوم، لمعالجة إشكالية التركز، وقالت إنها أرسلت المقترحات أكثر من مرة للهيئة، وآخرها مقترح متكامل في أكتوبر 2021 لاضطلاع الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش.

البورصة تعلن استمرار العمل بالحدود ومقترح بديل للهامش وتدعو لتغيير منهجية التعامل مع المخالفات

وقالت البورصة إن الاجتماع سيناقش ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلًا من المنهج الحالي الذي لم يؤتِ ثماره في تطوير ونمو السوق؛ لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلًا من وقوع الضرر على السوق بالكامل.

أما فيما يتعلق بالحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ذكر البيان أنه سيتم استمرار العمل بها.

عاجل.. الرقابة المالية تجتمع غدا بأطراف السوق لمناقشة الحدود السعرية وحوافز البورصة

عاجل.. بيان هام من البورصة المصرية عن مقترحاتها لقواعد الهامش البديلة لقواعد الهيئة

خبراء ورؤساء شركات يطرحون رؤيتهم لاجتماع الرقابة المالية اليوم