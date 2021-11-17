التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

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– أفادت بيانات اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات الشهر الماضي في ظل قفزة لمدفوعات الأسر في قطاع الطاقة، مما يدعم التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وارتفعت أسعار المستهلكين 4.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، لتقفز من نسبة بلغت 3.1 بالمئة في سبتمبر.
كان الاقتصاديون الذين استطلع آراءهم كل من بنك إنجلترا المركزي ورويترز، والذين لم يتوقع أي منهم مثل هذه الزيادة الكبيرة، قد أشاروا إلى قراءة عند 3.9 بالمئة.
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