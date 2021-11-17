الين الياباني يسجل أدنى مستوى منذ 5 أعوام مقابل الدولار

_ اقترب سعر الدولار الأمريكي لفترة وجيزة صباح اليوم الأربعاء من 115 ين ياباني ليسجل مستوى لم يظهر منذ ما يقرب من 5 أعوام على خلفية مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات إنتاج المصانع التي جاءت أقوى من المتوقع في أكتوبر بينما تراجعت أسهم طوكيو.

وذكرت “كيودو” أن سعر الدولار بلغ 114.97 ينا وهو أعلى مستوى منذ مارس 2017 قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى ما بين 114.80 و 114.81 ين ظهر اليوم بتوقيت طوكيو مقابل 114.78 إلى 114.88 ين في بورصة نيويورك و 114.26 إلى 114.28 في بورصة طوكيو الساعة 5 مساء أمس .

وانخفض مؤشر نيكاي الذى يضم أسهم أكبر 225 شركة يابانية 133.38 نقطة أو بنسبة 0.45% عن مستوى أمس ليصل إلى 29674.74 نقطة. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا لجميع إصدارات القسم الأول في بورصة طوكيو 10.44 نقطة أو بنسبة 0.51% ليصل إلى 2040.39 نقطة.

وواصلت العملة الأمريكية زخمها المتفائل في الصباح مدعومة بمبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي. وقال تاكويا كاندا كبير الباحثين في معهد جايتيم دوت كوم للأبحاث إن بيانات أكتوبر “أظهرت قوة إلى حد كبير ما عزز الآمال في توقعات اقتصادية أكثر إشراقا” في أمريكا.