- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ اقترب سعر الدولار الأمريكي لفترة وجيزة صباح اليوم الأربعاء من 115 ين ياباني ليسجل مستوى لم يظهر منذ ما يقرب من 5 أعوام على خلفية مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات إنتاج المصانع التي جاءت أقوى من المتوقع في أكتوبر بينما تراجعت أسهم طوكيو.
وذكرت “كيودو” أن سعر الدولار بلغ 114.97 ينا وهو أعلى مستوى منذ مارس 2017 قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى ما بين 114.80 و 114.81 ين ظهر اليوم بتوقيت طوكيو مقابل 114.78 إلى 114.88 ين في بورصة نيويورك و 114.26 إلى 114.28 في بورصة طوكيو الساعة 5 مساء أمس .
وانخفض مؤشر نيكاي الذى يضم أسهم أكبر 225 شركة يابانية 133.38 نقطة أو بنسبة 0.45% عن مستوى أمس ليصل إلى 29674.74 نقطة. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا لجميع إصدارات القسم الأول في بورصة طوكيو 10.44 نقطة أو بنسبة 0.51% ليصل إلى 2040.39 نقطة.
وواصلت العملة الأمريكية زخمها المتفائل في الصباح مدعومة بمبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي. وقال تاكويا كاندا كبير الباحثين في معهد جايتيم دوت كوم للأبحاث إن بيانات أكتوبر “أظهرت قوة إلى حد كبير ما عزز الآمال في توقعات اقتصادية أكثر إشراقا” في أمريكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الين الياباني يسجل أدنى مستوى منذ 5 أعوام مقابل الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.