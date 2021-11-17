البورصة تصعد 0.35% بداية التعاملات وسط ترقب نتائج اجتماع سوق المال

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.35% ليتداول عند مستوى 11453 نقطة.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.5% و 0.43% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 42.567 مليون جنيه على 116 شركة من خلال 2.423 ألف عملية.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.116 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 5.109 مليون جنيه، مقابل 3.993 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.052 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 63.772 ألف جنيه، منها 60.872 ألف جنيه للمؤسسات، و2.9 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % الحديد والصلب المصرية 2.31 2.42 4.76 إميرالد للاستثمار العقاري 1.97 2.05 4.06 الشمس للإسكان والتعمير 6.45 6.66 3.26 الملتقي العربي للاستثمارات 2.33 2.4 3 الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 0.661 0.68 2.87

الأسهم الأكثر انخفاضا