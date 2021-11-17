محرم باخوم تشارك في مشروع تطوير خط نجع حمادي الأقصر بتكلفة 110 مليون دولار

أعلنت شركة المهندسون الاستشاريون العرب «محرم – باخوم» عن مشاركتها في تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخط «نجع حمادي – الأقصر» بطول 118 كم من نجع حمادي إلى الأقصر وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 110 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها تعمل خلال هذا المشروع فى أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ محطات التحكم والأعمال المدنية وأعمال الاتصالات والكهرباء وتقديم الدعم الفنى لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية لتنفيذ المشروع.

وقال المهندس أحمد محرم المدير التنفيذي في شركة محرم-باخوم ، ورئيس شركة إنكورج إنفستمنتس، إن هذا المشروع يمثل واحداً من المشروعات القومية الهامة التي تعمل الحكومه المصرية على تنفيذها في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وسائل نقل جماعي امنة ميسرة لكافة المواطنين، وتسعى شركة محرم-باخوم للمشاركة في مثل تلك المشروعات الكبرى بما تملكه من إمكانيات و كفاءات متميزة.

وأشار محرم إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء نظام متطور للتحكم المركزى فى مراقبة وتشغيل القطارات من خلال انشاء محطة تحكم مركزية CTC و14 برج ثانوى EIS و45 مزلقان، ويعتبر هذا المشروع واحد من المشروعات المتعددة التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحديث نظم إشارات السكك الحديدية بطول الشبكة لاستبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي تبلغ عددها الحالي 56 قطار في اليوم إلى 200 قطار في اليوم بهذه المنطقة من الشبكة وزيادة السرعة التصميمية إلى 160 كم / س على خط الإسكندرية / السد العالي.

ولفت محرم إلى أن المشروع الذي تشارك فيه ” شركة محرم – باخوم” والخاص بتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي / الأقصر يتم حاليا تنفيذه وفقا للتعاقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي Rotem/Daea consortium الكوري الجنوبي وتحت إشراف التحالف المكون من “السكك الحديدية الوطنية الكورية KNR، شركة آسيا لتكنولوجيا السكك الحديدية المحدودة ARTECH وشركة المهندسون الاستشاريون العرب «محرم-باخوم» ACE حيث سيتم تنفيذ نظام الكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان.