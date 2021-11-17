- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
العربية نت _ أرجع الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، حازم متولي، في مقابلة مع “العربية” ارتفاع الأرباح إلى النمو في إيرادات الشركة من خدمات نقل البيانات كاشفا عن خطة الشركة لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
وقال متولي إن نمو إيرادات خدمات نقل البيانات عزز من الأرباح، لكون هذه الخدمات حققت أكبر زيادة بنسبة 50% مع قدرة الشركة على رفع ثقة زبائنها بخدماتها في هذا المجال.
وأشار إلى ضرورة اعتماد نظرة طويلة الأمد في قطاع الاتصالات، وبالتالي ستكون الترددات الجديدة، عامل مهم في تحسين الخدمات المقدمة من الشركة.
وتوقع استلام الترددات المتفق عليها مع وزارة الاتصالات قريبا، موضحا أن تقديرات استثمارات الـ 5 مليارات جنيه لا تتضمن “فلوس الترددات”.
وأعرب عن دعمه لتوجهات عامة بتأسيس شركة لأبراج الاتصالات لتأثيرها الإيجابي على الخدمات، موضحا أن هناك مناطق يصعب الحصول بها على أبراج رغم وجود خطط للتوسع بها. ووصف هذا التوجه بأنه سيكون إيجابيا للقطاع بوجه عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتصالات مصر تخطط لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.