أوراسكوم كونستراكشون تحقق 84.2 مليون دولار أرباح مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، نموا صافي صافي الأرباح المجمعة بعد خصم الضريبة بنسبة 26.4%، ليصل إلى 84.2 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 66.6 مليون دولار بالفترة المناظرة.

إقرأ أيضا.. ملف.. ساعات مهمة في سوق المال

وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم بنسبة 4.1% لتصل إلى 2.542.7 مليار دولار في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.443.3 مليار دولار بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل الأرباح خلال نفس الفترة إلى 242.4 مليون دولار مقابل 246 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.65 دولار مقابل 0.56 دولار بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، سجلت أوراسكوم كونستراكشون صافي خسائر بقيمة 14.7 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.9 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وقال المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا الربع شهد العديد من الإنجازات المحققة في مجالات الصحة والسلامة والإنشاءات تطور حجم المشروعات تحت التنفيذ.

وأوضح بشاي:” نواصل اهتمامنا بإجراءاتنا الصارمة في مجال الصحة والسلامة، كما بلغ معدل الإصابة بالوقت الضائع LTI منخفض برغم زيادة في ساعات العمل بنسبة 24% في التسعة أشهر الأولى من عام 2021″.

ولفت إلى أن حجم مشروعات الشركة تحت التنفيذ يشير إلى نجاحها في الحصول على عقود جديدة، موضحا أن العقود الجديدة ارتفعت بنسبة 42.7% لتصل إلى 962.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021، وبذلك بلغ إجمالي العقود الجديدة 2.9 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مما أدى إلى زيادة بنسبة 14% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة لتصل إلى 6 مليار دولار في 30 سبتمبر الماضي.

وذكر أن من بين هذه المشاريع التي تم توقيعها الربع الثالث من عام 2021 هو أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر وعقود كبيرة في قطاع إسكان الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: ارتفعت الإيرادات وصافي الربح في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مما يشير إلى تقدم ومساهمة إيجابية من جميع قطاعات الشركة ومجموعة BESIX.

وأضاف:” حققنا تدفق نقدي تشغيلي إيجابي في الربعين الثاني والثالث من عام 2021″.

وأعرب بشاي عن فخره بتحقيق العديد من الإنجازات خلال هذا الربع، حيث شهدت الشركة في جمهورية مصر العربية الانتهاء من وافتتاح محطة معالجة مياة بحر البقي، وهي المحطة الأكبر في العالم”.

وأعلن أن الشركة تعمل على مشروعاتها الجارية الكبرى بكفاءة مثل مشروع المونوريل في جمهورية مصر العربية ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.

وقال بشاي:” نواصل أيضا التركيز على تنمية أعمالنا في القطاعات المكملة لاعمال الإنشاءات EPC والتي توفر إيرادات متكررة، وسجلت شركاتنا التابعة والاستثمارات في مجال مواد البناء وإدارة المرافق والبنية التحتية أداء قويا خلال هذا الربع، حيث تمثل أرباح تلك الشركات نسبة قدرها 20% من إجمالي الدخل الصافي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021″.

وأضاف:” وقعنا على عقد تشغيل وصيانة O&M لمدة 15 عاما لأول منظومة متكاملة لقطاع فائق السرعة في مصر، وبالتالي مما يزيد من عدد مشروعاتنا في مجال التشغيل والصيانة والتي تشمل بالفعل المونوريل لمدة 30 عاما ومحطة معالجة مياة بحر البقي 5 سنوات في مصر من بين أمور أخرى”.

وتابع:” وقعنا في شهر أكتوبر اتفاقية لتطوير وبناء وتشغيل محطة طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب في جمهورية مصر العربية لمدة 20 عاما مما يضاعف سعة طاقة الرياح لدينا ثلاث مرات في جمهورية مصر العربية إلى أكثر من 750 ميجاوات”.

واختتم :” عادت مجموعة BESIX إلى تحقيق الربحية في الربع الثالث من عام 2021 وسجلت زيادة بنسبة 16.6% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 4.9 مليار يورو”.