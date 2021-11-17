مجموعة الحبتور الإماراتية تخطط لطرح ما يصل إلى 35% من أسهمها

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– قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، خلف الحبتور، في مقابلة مع تلفزيون العربية اليوم الأربعاء إن المجموعة تستهدف طرح ما يصل إلى 35 في المئة من أسهمها للاكتتاب المتوقع في الربع الثالث من 2022.
وأضاف أن نسبة الإشغال في الفنادق التي تديرها المجموعة تتجاوز 90 بالمئة، مشيرا إلى أن الوضع الراهن موات للإدراج.
ولفت الحبتور إلى أن مصانع سيارات “بنتلي” لا تلبي الطلب القوي في الإمارات”.
وتوقع خلف الحبتور أن تحقق المجموعة نموا في الإيرادات بنسبة 37%، في 2021، مقارنة بعام 2019.
كما توقع أن تسجل إيرادات المجموعة في قطاع الضيافة ارتفاعا بنسبة 43%، في الربع الأول من 2022، مقارنة بنفس الفترة من 2021.
وعلى صعيد قطاع تأجير السيارات، فقد رفعت شركة DIMONDLEASE التابعة، عدد أسطولها بنسبة 20%، لتتجاوز 12 ألف سيارة مع نسبة استخدام تصل إلى 90%.
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