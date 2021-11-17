أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود بعد تعليق ألمانيا آلية ترخيص نورد ستريم 2

وكالات _ واصلت أسعار الغاز في أوروبا الارتفاع، اليوم الأربعاء، حيث صعدت فوق مستوى 1160 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وصعدت العقود الآجلة لشهر ديسمبر المقبل في مركز TTF في هولندا إلى مستوى 1168 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وأسعار الغاز في أوروبا تشهد ارتفاعا منذ أمس بعد أن قالت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية إنها علقت بصورة مؤقتة آلية الترخيص لتشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2، مشيرة إلى أن السبب يعود لأمور تنظيمية وقانونية.

ونورد ستريم 2 هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية جازبروم الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. بعد ذلك تم ملء الأنبوبين بالغاز وإتمام العملية الفنية الأخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.