البورصة تتراجع 0.15% قبل ساعة من الإغلاق.. والسبعيني يفقد 1.31%

رنا ممدوح _ هبطت مؤشرات البورصة المصرية قبل ساعة من الإغلاق، وفقد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.15% ليتداول عند مستوى 11392 نقطة. إقرأ أيضا.. عاجل.. 20% خفضا في مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وفقد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان نحو 1.31% و 1.18% على الترتيب. وكانت الرقابة المالية قد أعلنت منذ قليل عن موافقة مجلس إدارتها على خفض عشرين في المائة في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية. إقرأ أيضا.. ملف.. ساعات مهمة في سوق المال

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