محمد الأتربي: سيولة بنك مصر بالعملتين المحلية والأجنبية آمنة جدا

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سي ان بي سي _ قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، في لقاء مع CNBC عربية، إن البنك سيطلق عددا من صناديق الاستثمار من خلال ذراعيه الاستثمارية مصر كابيتال وCI Capital.
وأضاف الأتربي، أن بنك مصر لا يعتزم الحصول على قروض بالعملة الأجنبية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سيولة البنك بالعملتين المحلية والأجنبية في مناطق آمنة جدا.
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