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استثناء شرم الشيخ ودهب من تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، مع الالتزام ببعض الأحكام التي رؤي ضرورة الأخذ بها والضوابط الواردة في هذا القرار.

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ويأتي هذا الاستثناء لما لهاتين المدينتين من طبيعة خاصة جعلتهما عاملاً اساسياً لجذب التنمية السياحية إليهما.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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