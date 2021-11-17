مال وأعمال

إسناد أعمال صيانة المرافق والمباني في 19 مستشفى لشركة المقاولون العرب

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تجديد التعاقد مع شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال صيانة المرافق والمباني والأنظمة الكهروميكانيكية لعدد 19 مستشفى، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد كل مستشفى ولمدة عام.

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يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للمستشفيات النموذجية والحرص علي حسن سير العمل بهذه المستشفيات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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