إسناد أعمال صيانة المرافق والمباني في 19 مستشفى لشركة المقاولون العرب

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تجديد التعاقد مع شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال صيانة المرافق والمباني والأنظمة الكهروميكانيكية لعدد 19 مستشفى، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد كل مستشفى ولمدة عام. يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للمستشفيات النموذجية والحرص علي حسن سير العمل بهذه المستشفيات.

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