إبراهيم عشماوي: مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي

إسلام فضل _ أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر الأولى في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية يبلغ 39.5 مليار دولار نصيب مصر منها 15%.

وأضاف عشماوي فى الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال بيزنكس، أن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشيرا إلى إقامة 18 مشروعا في 11 محافظة بإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه لأنشطة تجارية مختلفة.

وذكر أن الاقتصاد المصري من أفضل 3 اقتصادات في العالم العام الماضي مسجلا معدلات النمو 3.4%، مضيفا أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 392 مليار دولار وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار، مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجيستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.

وأوضح أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنت من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 6 شهور ، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة وتسعى الدولة لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج.