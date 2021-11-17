مساعد وزير التموين: سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه وإدارة فرنسية

إسلام فضل _ أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السوق المصري سيشهد أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية قريبا.

وأضاف عشماوي فى كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال بيزنكس، أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية باستثمارات 30 مليار جنيه لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر.

وقال إنه سيتم تداول أول سلع بالبورصة المصرية السلعية خلال الربع الأول من العام القادم.

وتابع أنه سيتم مناقشة مشروع قانون للتجارة الإلكترونية، ومن المقرر أن يكون هناك منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية.

ولفت عشماوي، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار وبعد كورونا وصل إلى 5 مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء “بالكريديت كارد” أما تعاملات الكاش تعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية.

وقال عشماوي إن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ نحو 22 تريليون دولار منها 17 تريليون للتجارة و5 تريليون للخدمات.

وأوضح عشماوي، أن أسباب التضخم العالمي الزيادات السعرية الكبيرة في مدخلات الإنتاج، إلا أن السوق المصرية لم تشهد خلال هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الأوروبية.

وأكد أن السوق المصري لم يشهد أي نوع من التذبذبات السعرية خاصة في السلع الأساسية، مشددا على توافر احتياطي استراتيجي من 28 سلعة أساسية بما يكفي فترة تصل إلى 6 أشهر.