الليرة التركية تواصل التراجع وتهوى إلى مستوى 10.45 مقابل الدولار

وكالات _ واصلت الليرة التركية انخفاضها وتراجعت اليوم أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد، وسط مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي.

ووفقا للتداولات فقد تراجعت العملة التركية اليوم إلى مستوى 10.45 ليرة للدولار، وجاء ذلك بعد انخفاضها أمس الثلاثاء بنسبة 3%.

وبذلك تكون خسائر العملة التركية قد ارتفعت خلال العام الجاري إلى مستوى 28%، ويعد أداء العملة التركية الأسوأ بين أقرانها في الأسواق الناشئة.

ويأتي الانخفاض الليرة وسط توقعات بأن يقوم البنك المركزي المصري التركي خلال اجتماعه غدا الخميس بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، ومن المتوقع أن يخفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بينما يرتفع التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 20%.

وتعمل تركيا على تخفيف سياستها النقدية تماشيا مع نظرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير التقليدي بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة القتال من أجل خفض أسعار الفائدة.

وقال أردوغان، اليوم خلال اجتماع الكتلة النيابة لحزبه “العدالة والتنمية” في البرلمان التركي، إن “حكومته عازمة على إزالة آفة الفائدة المرتفعة عن عاتق شعبها”.