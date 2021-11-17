إيفرجراند الصينية تغلق عددا من الوحدات التابعة لمنصتها للتسويق عبر الإنترنت فانجشباو

وكالات _ قررت مجموعة إيفرجراند الصينية، إغلاق العديد من الوحدات التابعة لمنصتها لبيع العقارات والسيارات عبر الإنترنت “فانجشباو”، وذلك في جميع المقاطعات في أنحاء البلاد بسبب تقلص رأس المال والأعمال.

وتأتي التقارير التي نقلتها وكالة “” عن وسائل إعلام محلية تزامنًا مع خطط “فانجشباو” لتنفيذ طرح عام أولي لأسهمها في نهاية العام الجاري أو بداية 2022.

وباعت إيفرجراند المثقلة بحوالي 300 مليار دولار من الديون 10% من حصتها في “فانجشباو” إلى 17 مستثمرًا مقابل 2.10 مليار دولار في مارس.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” في الأسبوع الماضي أن الحكومة الصينية تتدخل لحل أزمة “إيفرجراند” عبر خطة لتقسيمها.