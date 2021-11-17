مال وأعمال

إيفرجراند الصينية تغلق عددا من الوحدات التابعة لمنصتها للتسويق عبر الإنترنت فانجشباو

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ قررت مجموعة إيفرجراند الصينية، إغلاق العديد من الوحدات التابعة لمنصتها لبيع العقارات والسيارات عبر الإنترنت “فانجشباو”، وذلك في جميع المقاطعات في أنحاء البلاد بسبب تقلص رأس المال والأعمال.

predco_adv_2021

وتأتي التقارير التي نقلتها وكالة “” عن وسائل إعلام محلية تزامنًا مع خطط “فانجشباو” لتنفيذ طرح عام أولي لأسهمها في نهاية العام الجاري أو بداية 2022.

وباعت إيفرجراند المثقلة بحوالي 300 مليار دولار من الديون 10% من حصتها في “فانجشباو” إلى 17 مستثمرًا مقابل 2.10 مليار دولار في مارس.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” في الأسبوع الماضي أن الحكومة الصينية تتدخل لحل أزمة “إيفرجراند” عبر خطة لتقسيمها.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيفرجراند الصينية تغلق عددا من الوحدات التابعة لمنصتها للتسويق عبر الإنترنت فانجشباو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا